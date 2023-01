Niente Colley, entra Radovanovic. Il Cagliari – salvo sorprese dell’ultima ora – chiude il mercato in entrata con il trentaquattrenne serbo, alto 1,87, che finora ha giocato nella Salernitana in Serie A 21 partite segnando un gol. Dal 2019 all’anno scorso era al Genoa, prima ancora al Chievo. Può giocare sia da difensore centrale che da centrocampista.

Colley, per il cui arrivo si era aperto uno spiraglio, alla fine ha deciso di non voler scendere in B. Come Hongla, che andrà al Valladolid.

L’altro acquisto, l’attaccante Prelec, fa oggi le visite mediche.

In uscita, tolto dal mercato Goldaniga, si aspetta una soluzione last minute per Millico e Viola. Curiosità: si registra un timido tentativo dell’Olbia per l’ex capitano rossoblù Dessema.

