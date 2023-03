Nuove convocazioni per l'U21 di Paolo Nicolato in vista delle amichevoli con Serbia (venerdì) e Ucraina (lunedì a Reggio Calabria) in vista degli Europei di categoria in Romania e Georgia del prossimo giugno.

In azzurro arrivano i difensori Alessandro Zanoli (Sampdoria) e Andrea Carboni (Venezia) che vanno a sostituire gli indisponibili Andrea Cambiaso (Bologna) e Diego Coppola (Verona).

Raggiunge il ritiro degli azzurrini anche il portiere Alessandro Sorrentino (Monza) al posto di Marco Carnesecchi chiamato in Nazionale maggiore dal ct Mancini.

