L’Italia riparte da Roma. Sarà lo Stadio Olimpico a ospitare la prima partita della Nazionale in Nations League, in quello che sarà l’esordio del nuovo commissario tecnico (da annunciare dopo il 22 giugno, data delle elezioni del presidente della Figc). L’avversario sarà il Belgio, venerdì 25 settembre alle 20.45.

L’Italia, superata la terza mancata qualificazione consecutiva ai Mondiali, sarà protagonista della nuova maxi sosta per le nazionali di settembre-ottobre, dove la Serie A e tutti i campionati saranno fermi per due weekend anziché uno. L’altra partita in casa, per la quarta giornata, sarà contro la Turchia al Dall’Ara di Bologna lunedì 5 ottobre. In mezzo le trasferte in Turchia (lunedì 28 settembre) e Francia (venerdì 2 ottobre a Saint-Denis), tutte alle 20.45.

Il Gruppo 1 della Lega A di Nations League si chiuderà a novembre con Italia-Francia il 12 e Belgio-Italia il 15. Le prime due classificate si qualificano ai quarti, la quarta retrocede in Lega B e la terza disputa uno spareggio per restare in Lega A con una delle seconde classificate della Lega B. Quarti e playoff in programma a marzo 2027, fase finale a giugno sempre del prossimo anno.

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