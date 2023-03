Guerriglia ultras a Napoli. Un gruppo di tifosi dell'Eintracht Francoforte è entrato a contatto con le forze dell'ordine tra i vicoli di piazza del Gesù.

Fitto lancio di lacrimogeni tra la gente, in fiamme anche un'auto della polizia.

E’ l’inizio di una lunga giornata di scontri, culminata nella notte con l’esplosione di bombe carta davanti all’albergo dove era sistemato un folto gruppo di ultrà provenienti da Francoforte. Un hotel storico, a ridosso del lungomare.

La prima scintilla – gli scontri con la polizia e la volante data alle fiamme – è scoccata nel tardo pomeriggio e neppure l’enorme mobilitazione delle forze di pubblica sicurezza è riuscita a limitare la furia degli ultras tedeschi, tra i più pericolosi d’Europa.

Durante il parapiglia è stata trovata anche una pistola nel selciato: secondo quanto appreso, sarebbe di un poliziotto, ed è stata immediatamente recuperata da un collega, prima che potesse diventare una pericolosa arma nelle mani sbagliate. Nel lancio di sassi e oggetti è rimasto ferito in modo lieve anche l’autista di un autobus della municipalizzata.

Danneggiati negozi, bar e locali.

La tensione tra le due tifoserie è stata molto forte, con oltre 600 tifosi tedeschi in città che ieri mattina hanno circolato uniti in un enorme gruppo. A dar loro manforte pare ci fossero pure gli ultras dell’Atalanta.

L’assedio è proseguito anche dopo il match, vinto dal Napoli per 3-0. Un gruppo di ultras partenopei ha tentato di avvicinarsi all'hotel dove è alloggiato un buon numero di tifosi dell'Eintracht Francoforte, proprio mentre stavano per iniziare le operazioni di trasferimento dei supporter tedeschi sui bus per portarli via dalla città. La zona è più che centrale, parliamo del lungomare Caracciolo.

Gli ultras del Napoli hanno fatto esplodere bombe carta e lanciato pietre nella zona tra via Partenope e via Chiatamone, dove c’è stato un tentativo di assalto per fortuna respinto. Gli agenti in tenuta antisommossa hanno usato lacrimogeni e idranti e respinto la carica degli ultras.

A terra, nella zona tra via Chiatamone e il lungomare, le forze dell'ordine hanno trovato tre bottiglie di birra modificate in molotov.

Dopo la mezzanotte, con uno schieramento massiccio di uomini e mezzi, la polizia stava “cinturando” le strade di accesso agli ingressi dell'hotel dove si trovano i tifosi tedeschi.

La zona era sorvolata da un elicottero mentre in lontananza si udivano esplosioni.

