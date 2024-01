Una crisi senza fine. Il cambio di allenatore non è servito a dare una scossa all’ambiente, anzi, con Mazzarri sta andando ancora peggio.

E dopo la pesante sconfitta per 3-0 sul Torino il Napoli va in ritiro in un albergo di Pozzuoli, dove la squadra rimarrà fino a sabato prossimo quando, nel pomeriggio, al “Maradona” affronta la Salernitana ultima in classifica.

La decisione è stata presa dal presidente Aurelio De Laurentiis e sarebbe stata condivisa dagli stessi giocatori. Dopo il raduno e l’allenamento odierno i giocatori si sono trasferiti in albergo.

Pochi mesi fa i partenopei festeggiavano uno splendido scudetto, oggi sono praticamente gli stessi – a parte Kim e mister Spalletti – ma sono irriconoscibili. Nono posto in classifica, la capolista Inter lontana 20 punti e la zona Champions a forte rischio, la Fiorentina quarta è a + 5 ma ci sono da superare anche Bologna, Lazio, Atalanta e Roma.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata