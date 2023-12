Stop nel Napoli, alla vigilia della sfida contro il Cagliari. il tecnico partenopeo, Walter Mazzarri, dovrà fare a meno di Elmas, fermato da un risentimento muscolare alla coscia sinistra. Il macedone era subentrato nel secondo tempo nella sfida di Champions di martedì, ma non ci sarà al Maradona contro i rossoblù.

Non si tratta dell’unica assenza: prosegue l’emergenza sulla corsia mancina, anche se si è rivisto in gruppo (seppur in parte) Mario Rui. Il portoghese potrebbe essere convocato, ma difficilmente scenderà in campo dal 1’.

Ancora out invece l’altro laterale sinistro, Olivera. Sulla fascia dovrebbe essere ancora adattato il centrale brasiliano Natan.

(Unioneonline/L.Ne.)

