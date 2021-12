Anche oggi pomeriggio terapie per Naithan Nandez, che non si è allenato con il gruppo ed è dunque fuori causa per la sfida di domenica a San Siro contro l’Inter.

Il centrocampista uruguaiano già da mercoledì si allena in solitaria per via di un fastidio ai flessori della coscia destra.

Walter Mazzarri sperava di recuperarlo in extremis ma il fatto che anche oggi, ad appena due giorni dalla trasferta di Milano, non sia pronto. non è un buon segnale.

Un’ulteriore tegola per il tecnico rossoblù che, considerata l’indisponibilità di Strootman operato a Villa Stuart a Roma, ha gli uomini contati a centrocampo. Deiola si candida per prendere il posto del numero 18, ma per ovviare alla sua assenza il tecnico potrebbe anche optare per un cambio di modulo e passare alla difesa a 4, schierando in mezzo al campo Marin e Grassi, ormai titolare inamovibile.

Sul fronte neroazzurro invece è pienamente recuperato De Vrij. Simone Inzaghi deve fare a meno di Correa e Darmian, ma pare possa recuperare in extremis Dumfries sulla fascia destra.

