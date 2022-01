Si chiude senza squilli il mercato del Cagliari. Le ultime operazioni sono il rientro anticipato dal prestito al Como di Luvumbo, attaccante della Primavera, e la cessione – sempre in prestito – di Ladinetti e del Primavera Manca all’Olbia.

Niente da fare per la cessione di Nandez, le trattative con la Juventus si sono arenate in tarda mattinata, si parlava anche di uno scambio con Kaio Jorge. Nel pomeriggio si è aperto uno spiraglio sul versante Roma, ma anche in questo caso la trattativa non si è chiusa.

Sul fronte entratGlie, sembrava fatta per Izzo, ma alla fine il difensore granata – che Mazzarri ben conosce e ha cercato di convincere – non ha firmato.

I volti nuovi sono dunque quelli di Lovato, Goldaniga e Baselli, cui si aggiunge il ritorno di Gagliano. In uscita, oltre a Faragò, i tre uruguaiani Godin, Caceres e Oliva.

(Unioneonline/L)

