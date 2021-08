Naithan Nandez chiede scusa ai tifosi del Cagliari dopo le polemiche per la sua mancata partenza alla volta di Maiorca, dove la squadra rossoblù ha disputato un’amichevole per cui il calciatore uruguaiano era stato convocato da mister Semplici.

Lo fa con una lettera aperta pubblicata sul suo profilo Instagram: “In questi ultimi giorni sono state dette tante cose sulla mia situazione con il club. Io so perfettamente cosa è successo, l’ho anche raccontato subito ai miei compagni di squadra e loro mi hanno capito”, scrive El Leon.

L’uruguaiano si dice “riconoscente” per l’accoglienza ricevuta a Cagliari, “la migliore possibile”, e precisa di avere “grande rispetto” e di volere “molto bene a questa maglia e a questa città”.

"Per questo motivo – continua – chiedo scusa a tutti i tifosi qualora qualcosa che ho fatto li avesse offesi”.

Ancora: “Le ultime ore sono state molto difficili per me e voglio scusarmi perché potrei aver preso una decisione che vi ha ferito, ma non avevo alternative”, precisa.

"Mi è stata data una parola d’onore – scrive ancora Nandez – e voglio che venga mantenuta, come ho fatto sempre io dentro e fuori dal campo”.

El Leon chiarisce ancora che non era sua intenzione mancare di rispetto ai tifosi, “voi sapete con quanta passione e con quanto orgoglio ho difeso questa maglia in ogni momento, anche quando ho avuto problemi familiari”.

Poi la conclusione: “E’ stato un anno molto duro, con molte difficoltà personali, e l’unica cosa che mi interessa davvero è essere chiaro con i miei compagni e con tutti i tifosi che sempre mi sono stati vicini e mi hanno dimostrato il loro affetto”.

Lo “sgarbo” della mancata partenza per Maiorca non è piaciuto affatto alla società, il ds Capozucca aveva parlato di “decisione non concordata” e di “atteggiamento irrispettoso”.

Non è chiaro quale sia quella “parola d’onore non mantenuta”. quel che è certo è che per il centrocampista, legato al Cagliari fino al 2024 con un clausola rescissoria di 36 milioni, è aperta da tempo una trattativa con l’Inter. Che al momento sembra essersi arenata, sicuramente per questioni economiche. Ma le parole dell'uruguaiano sembrano chiarissime, vuole l’Inter.

