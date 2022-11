Radja Nainggolan, ex centrocampista del Cagliari, sul mercato dopo la decisione dell’Anversa di non reintegrarlo dopo alcuni episodi poco graditi dal club, sarà ospite a "Il Cagliari in Diretta" con Valentina Caruso, Fabiano Gaggini e Alberto Masu, il programma dedicato alle vicende del Cagliari.

Alle 18.30, in FM su Radiolina, in tv su Videolina oltre che sulle pagine facebook di Radiolina e Videolina, sul web della radio e su unionesarda.it, il calciatore belga dirà la sua anche sul suo possibile ritorno in Italia.

Intanto, da segnalare che sabato alle 15 è prevista una partita amichevole tra la prima squadra e la Primavera del Cagliari nel centro sportivo di Assemini.

