L’appuntamento è di quelli che non si possono fallire per non vanificare la grande rimonta delle ultime due settimane.Leonardo Semplici ritrova Marin, squalificato e assente a Napoli, e Joao Pedro, che – diffidato - al Maradona era stato risparmiato per non fargli saltare la partita che a questo punto è la più importante della stagione per i rossoblù.

Ceppitelli ci sarà: dopo qualche giorno di riposo per i postumi della ferita all’arcata sopracciliare destra è tornato in gruppo e dovrebbe essere preferito a Rugani. L’assalto a Montipò sarà guidato da Pavoletti, supportato da Joao Pedro e Nainggolan, che agirà da trequartista con uno schema che può variare dal 3-4-2-1 al 3-4-1-2. Ballottaggio tra Deiola e Duncan in mezzo al campo.

Semplici non ha svelato dettagli della formazione nella conferenza stampa odierna e non ha escluso che si giochi con la difesa a 4.

Al Vigorito arbitra Doveri di Roma. Di seguito le probabili formazioni.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipo'; Depaoli, Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Insigne, Caprari; Lapadula.

CAGLIARI (3-4-2-1): Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Duncan, Lykogiannis; Nainggolan, Joao Pedro; Pavoletti.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata