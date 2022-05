Ultima puntata di “Il Cagliari in diretta”, come sempre in onda dalle 18.30 in tv su Videolina e in streaming sui canali Facebook di Radiolina e Unionesarda.it. E per l'appuntamento di chiusura, l'ospite della trasmissione condotta da Fabiano Gaggini, Valentina Caruso e Alberto Masu sarà l'ex rossoblù Radja Nainggolan.

Il Ninja, reduce da un piccolo intervento chirurgico, parlerà della sua esperienza con l'Anversa nella Jupiter League belga, chiusa con un quarto posto e la qualificazione alla prossima Europa League dopo i playoff. Prezioso il suo contributo, con 2 reti e 3 assist nella stagione regolare e altre 5 presenze nella fase finale. Ma con Nainggolan, naturalmente, si parlerà anche della triste retrocessione del Cagliari, che non ha saputo replicare la miracolosa salvezza dello scorso campionato, col Ninja in rossoblù. E magari anche delle voci di un suo ennesimo ritorno. Oltre a quelle in studio, anche i telespettatori potranno partecipare mandando le loro domande nella diretta sulla pagina Facebook di Radiolina.

© Riproduzione riservata