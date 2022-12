Non ci sarà nemmeno Roberto Muzzi oggi in panchina alla Unipol Domus per guidare il Cagliari nella sfida contro il Cosenza, in programma alle 15.

"A causa di una colica renale accompagnata da febbre alta”, si legge in un comunicato diramato dal club rossoblù, il club manager lascerà il posto di allenatore responsabile a Fabio Pisacane, che in questi giorni ha seguito anche gli allenamenti.

La squadra scenderà in campo con il lutto al braccio per ricordare la scomparsa di Fabian O’Neill, il Mago scomparso, a soli 49 anni, a Montevideo nel giorno di Natale, dopo un breve ricovero in terapia intensiva a causa di una emorragia che gli è stata fatale.

Il suo ricordo è un motivo in più, per il gruppo, per cercare di fare bene: la vittoria è l’unico risultato possibile, in attesa dell’arrivo di mister Claudio Ranieri, che prenderà le redini a partire dal primo gennaio del 2023.

(Unioneonline/E.Fr.)

