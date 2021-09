Il Latte Dolce vince soffrendo una gara che aveva controllato sino al 75' col doppio vantaggio. Finisce 2-1 al “Vanni Sanna” col Muravera che dopo avere accorciato dal dischetto con Mancosu si è riversata in avanti alla ricerca del pareggio.

Risultato giusto: la squadra sassarese ha costruito di più e messo in mostra buona rapidità nella manovra, con un Palombi davvero apprezzabile a centrocampo,

Al 5' punizione dal limite verso sinistra: Cabeccia calibra leggermente alto. La risposta del Muravera è affidata a Mancosu che in area pur circondato da due difensori riesce a girarsi e tirare, ma la difesa devia in angolo. Subito dopo punizione da sinistra di Dammaco a girare con palla sotto la traversa ma Carboni è attento.

Passano i sassaresi al 16': buona manovra, palla a Palombi dopo un contrasto che da sinistra si prepara il tiro ed esplode un fendente rasente al palo sinistro e Guarnieri può solo sfiorare la palla. Un gol atteso da più di un anno visto che nella scorsa stagione Palombi era rimasto a secco. Vicino al raddoppio il Latte Dolce al 22' con Cannas ben pescato in avanti, ma Vignati lo contrasta al momento del tiro. Ancora Palombi su contropiede tenta un tiro da 20 metri: fuori.

Al 35' Bartulovic fa la torre per Grassi che però si trova la palla troppo addosso e calcia alto.

La ripresa si apre col raddoppio sassarese: sono passati appena 5 minuti quando Grassi va via al centro e serve Bartulovic che accelera e in area calibra un diagonale non potente ma preciso per il 2-0.

Alla mezzora della ripresa ospiti in gol, cross di Piroddi da destra e sul tiro di Nurchi colpisce con la mano Pireddu. Rigore che Mancosu trasforma spiazzando Carboni. Al 79' Cadau viene espulso per doppia ammonizione e sulla punizione occasione per tiro al volo di Grassi da pochi metri: potente ma fuori bersaglio. Un minuto dopo spreca Cannas che fa tutto bene in area ma poi sbaglia il tiro da pochi passi.

La rete dà coraggio al Muravera e toglie qualche sicurezza al Latte Dolce che si abbassa troppo. Nurchi all'88' riceve va dentro a sinistra e tira ma da posizione troppo defilata: blocca Carboni. Ancora il portiere nel recupero esce su un lancio lungo per Origlio.

© Riproduzione riservata