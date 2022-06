Il Monza ha ufficializzato l'arrivo di Andrea Carboni che si lega così al club biancorosso fino al 30 giugno 2027.

Nato a Sorgono, in provincia di Nuoro, a 21 anni vanta già 52 presenze in Serie A, grazie al Cagliari, che lo ha scoperto quando aveva dieci anni, conducendolo all’esordio nella massima serie.

Ora, dopo la retrocessione dei rossoblù, la nuova avventura in Brianza.

"Cosa mi ha colpito? Sicuramente le ambizioni, il Monza mi ha voluto fortemente”, le prime parole del difensore all’arrivo in biancorosso. “Ora inizia una nuova avventura, non vedo l'ora. Con Stroppa ci siamo visti questa mattina, siamo pronti. Ranocchia sarà una guida come lo è stato Godin”.

Parole d’ammirazione anche per Adriano Galliani: “È incredibile, ha fatto la storia del calcio italiano”.

Quanto alle aspettative, Carboni è lapidario: “Riuscire a fare sempre meglio”.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata