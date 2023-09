Finisce 0-0 la prima partita della Champions League 2023/24 del Milan.

I rossoneri dominano in lungo e in largo il Newcastle dell’ex Tonali (applauditissimo a San Siro) ma non riescono a trovare il gol complici un po’ la sfortuna un po’ la scarsa lucidità, anche e soprattutto di Leao, negli ultimi 20 metri.

La squadra di Pioli molto meglio sul piano del gioco rispetto al tracollo nel derby, ma non riesce a risollevarsi e a trovare quei tre punti che l’avrebbero fatta partire col piede giusto nel girone di ferro di questa Champions.

E al termine di una partita conclusa con 25 tiri a 6 (8 a 1 nello specchio), al 95’ il Milan rischia persino di capitolare. Ci pensa Sportiello, entrato al posto dell’infortunato Maignan (out per infortunio anche Loftus Cheek) a dire no alla conclusione dal limite di Longstaff.

Clamoroso pareggio all’Olimpico della Lazio, che fa 1-1 l’Atletico Madrid di Simeone grazie a un gol del portiere Provedel nel finale: gli spagnoli vanno avanti con il gol al 29’ del primo tempo di Barrios, al 95’ tiro cross di Luis Alberto all’ultimo assalto su cui si avventa come un centravanti Provedel, che trova il pareggio.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata