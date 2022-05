Sinisa Mihajlovic è stato dimesso dall’ospedale Sant’Orsola di Bologna, dove era ricoverato da fine marzo per riprendere la sua battaglia contro la leucemia.

Nel primo pomeriggio di oggi il tecnico del Bologna ha lasciato la struttura, è stato dimesso intorno alle 15.

Ne dà notizia il club felsineo, aggiungendo che Sinisa è “in buone condizioni generali”. “Forza mister, siamo con te”, ha scritto il Bologna sulla sua pagina web.

Lo scorso 26 marzo Mihajlovic ha convocato una conferenza stampa, annunciando che “dalle ultime analisi che ho svolto ci sono campanelli d’allarme e potrebbe presentarsi il rischio di una ricomparsa. Per evitare che questo accada dovrò fare un percorso terapeutico e dunque devo fermarmi. Queste malattie sono subdole e bastarde”.

L’allenatore ha continuato a seguire e guidare la sua squadra dall’ospedale, dove si era fatto allestire uno spazio di lavoro, in strettissimo contatto con i suoi collaboratori. E il Bologna non lo ha tradito, anzi ha trovato nuove motivazioni dopo un periodo negativo che aveva caratterizzato l’inizio del girone di ritorno: due vittorie e quattro pareggi in sei partite, con ben quattro big fermate. Pareggi in casa di Juve, Roma e Milan e vittoria casalinga sull’Inter.

(Unioneonline/L)

