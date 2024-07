Dopo i rinnovi di contratto, ecco il primo acquisto sul mercato: Michael Brentan, centrocampista classe 2002 nella passata stagione all’Albinoleffe. Con la formazione che ha militato nel girone A di Lega Pro, il giovane veneto ha acculato 25 presenze.

Dopo aver giocato anche a Venezia è approdato a 14 anni nella Juventus dove ha vinto lo scudettino Under 15 e ha indossato la fascia di capitano nell'Under 17. Percorso lusinghiero anche nelle giovanili della Nazionale Italiana: Under 16, Under 17 (con cui ha disputato Europei e Mondiali di categoria), Under 18 e Under 19.

Nella stagione 2012-13, primo campionato tra i professionisti, ha totalizzato con la Pro Sesto ben 39 presenze e 1 gol.

Domani Brentan verrà presentato alla stampa.

© Riproduzione riservata