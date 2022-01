Mazzarri coccola il suo “grande” Cagliari e se la prende con l’arbitro Maggioni dopo la sconfitta di misura all’Olimpico contro la Roma.

“Abbiamo fatto una gran gara ma vorrei rivedere l’episodio di Zappa. Capisco la sudditanza per un arbitro giovane in uno stadio così importante, ma non si possono invertire così tanti falli. Meritavamo il pareggio ma forse anche la vittoria, nel secondo tempo abbiamo schiacciato la Roma”, le parole del mister.

C’è rammarico: “Non mi sono piaciuti i mezzi falli a centrocampo, oggi il calcio è fatto di contrasti e di ripartenze: mi piacerebbe ci fosse più rispetto”.

L’analisi del match e di una squadra in crescita: “Sono tre o quattro partite che vediamo un calcio diverso da parte della squadra. Avevamo studiato bene la partita, mettendo pressione davanti con Pavoletti, Joao Pedro e Pereiro. Nandez? Partiva dalla panchina perché aveva pochi allenamenti sulle gambe”.

Capitolo mercato: “Il presidente sa ciò che vorrei ma non posso parlare, si alzerebbe il prezzo dei giocatori. So anche che il mercato è difficile, ma con questi ragazzi possiamo fare bene”.

FRONTE GIALLOROSSO – Felicità per una vittoria “super importante” ma rabbia per un match che “poteva finire 5-0 ma anche 1-1”.

José Mourinho bacchetta i suoi: “Un match dominato, una partita in controllo giocata bene anche senza palla, ma ho sentito pressione sino alla fine perché potevamo perdere punti. E sarebbe finita 1-1 se non fosse stato per una grande parata di Rui Patricio”.

Su Oliveria, il neo acquisto che ha timbrato il cartellino: “Avremmo bisogno di più giocatori come lui, di chi sa cosa fare nei momenti delicati della partita. Non è un regista come Pirlo e Pjanic ma a noi serviva. Anche Maitland-Niles può far migliorare la squadra”.

