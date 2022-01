"Niente euforia, ma abbiamo fatto una grande partita”.

E’ soddisfatto Walter Mazzarri dopo la vittoria al Marassi sulla Samp, seconda in questo difficile campionato per i rossoblù che sono riusciti a sconfiggere solo i blucerchiati.

"Siamo in una situazione in cui ci dobbiamo subito scordare l’euforia di fine gara e lavorare come abbiamo fatto alla ripresa degli allenamenti, la salvezza è lontana. Oggi abbiamo visto i risultati della prima tappa di un cammino difficilissimo, ma ci voleva per la fiducia”, le parole del tecnico.

Per Mazzarri, “è stata una grande partita con una squadra fatta di molti giovani”.

Ancora, facendo riferimento al girone d’andata: “Avevo detto che, nonostante i guai che ci sono capitati, 4-5 punti in più li avremmo meritati. Siamo ancora in una situazione brutta e quindi bisogna continuare solo a giocare come fatto oggi, oltre a migliorare in certe ingenuità che abbiamo commesso".

L’analisi del match: “La Samp è partita forte sul proprio campo ma le occasioni più importanti le abbiamo avute noi. Poi abbiamo fatto un grandissimo secondo tempo e abbiamo meritato di ribaltare la partita, magari con un po’ più d’attenzione potevamo fare qualche altro gol”.

D’AVERSA – “Inspiegabile il blackout nel secondo tempo” secondo il mister blucerchiato. “Nel primo dopo il vantaggio abbiamo avuto cinque occasioni per aumentare il bottino e in serie A quando trovi una squadra in difficoltà devi essere bravo a sfruttare le occasioni. Poi succede che un singolo episodio come l'infortunio di Yoshida e il giallo su Ekdal in un reparto già deficitario faccia sì che la partita cambi. Merito al Cagliari che nel secondo tempo ha avuto più determinazione e voglia di noi di portare a casa un risultato positivo".

