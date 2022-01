"Sono contentissimo per la prestazione”.

Così mister Walter Mazzarri dopo la sconfitta di misura (1-0) del Cagliari contro il Sassuolo, nella sfida degli ottavi di Coppa Italia, che ha sancito il passaggio del turno degli emiliani e l’eliminazione dei rossoblù.

Il tecnico spiega perché, nonostante il ko, può dirsi soddisfatto: “Eravamo in emergenza, con ragazzi tipo Ladinetti che era tanto che non giocava, Obert che aveva giocato solo in Coppa Italia contro una squadra di B. Dispiace per il fuorigioco millimetrico sul gol annullato a Pavoletti, ma abbiamo fatto bene con belle trame di gioco, si cerca sempre di giocare, pressare alto, abbiamo cambiato marcia e si è visto”.

Mazzarri nel post partita ha anche parlato della prossima sfida di campionato contro la Fiorentina, cui la squadra sarda arriverà decimata da Covid, infortuni e squalifiche: “Qualche recupero possibile? Ogni giorno è una novità, anche Lykogiannis è stato male, stavamo per partire e si sono fermati altri due".

In chiusura anche un pensiero sulla possibile convocazione in nazionale di Joao Pedro. "È importante, lui ha sempre stimoli, è un trascinatore coinvolto nel progetto Cagliari. Lavora, cerca di far gol, dà una mano alla squadra, è un giocatore completo e se lo merita".

