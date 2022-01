Sconfitta di misura per il Cagliari nella sfida infrasettimanale contro il Sassuolo, valida per gli ottavi di Coppa Italia.

Al Mapei Stadium finisce 1-0: decide una rete siglata da Harroui nel primo tempo.

Gli emiliani passano dunque il turno e affronteranno nei quarti la Juventus. Per i rossoblù, invece, finisce l’avventura.

FORMAZIONI – Per l’occasione mister Mazzarri, che deve fare i conti con numerosi indisponibili causa Covid e che ha bisogno anche di far rifiatare gli uomini più impiegati nelle ultime uscite, dà spazio a seconde linee e anche ai giovani della Primavera.

In campo dunque Radunovic, Obert, Altare, Carboni, Zappa, Kourfalidis, Ladinetti, Nandez, Dalbert, Pavoletti e Gagliano.

Gli emiliani rispondono invece con Pegolo, Muldur, Tressoldi, Ferrari, Rogerio, Harroui, Magnanelli, Raspadori, Defrel, Scamacca e Kyriakoupoulos.

Direzione di gara affidata all’arbitro Matteo Marchetti. Al Var Marco Sanna, l’arbitro piemontese di origine sarda al centro delle polemiche per l’errore commesso nel corso di Milan-Spezia dell’ultima giornata di campionato.

PRIMO TEMPO – La prima occasione della partita, al 17’, è del Cagliari, con Dalbert, che di testa svetta bene su un cross dalla destra, ma manda a lato di pochissimo.

Neanche tre minuti dopo il Sassuolo trova il vantaggio: palla dentro da sinistra e Harroui dal centro dell’area trova la deviazione vincente che si infila alle spalle di Radunovic.

Poco dopo la mezzora i rossoblù sfiorano il pareggio con Zappa, che di testa angola troppo alla destra di Pegolo.

Poi ancora Sassuolo, che sfiora il 2-0 con il tandem Scamacca-Raspadori, che confezionano un’insidiosissima azione, con la palla che finisce sull’esterno della rete di Radunovic.

Poi occasioni ravvicinate per Pavoletti (facile per Pegolo) e Scamacca (diagonale a fil di palo).

In chiusura di tempo ci prova Raspadori di destro, trovando la risposta di Radunovic.

Pavoletti contro Muldur (Ansa)

SECONDO TEMPO – Nella ripresa Mazzarri mette subito dentro Goldaniga, al posto di Altare. Il primo tiro è del Cagliari, con Gagliano, che ci prova da lontanissimo: centrale e facile per Pegolo.

Dopo tre minuti Dalbert insacca in rete al termine di una mischia in area, ma la rete viene annullata per un precedente offiside.

Al minuto 50 tripla occasione per il Sassuolo: battono a rete a ripetizione Defrel, Raspadori e Harroui, ma Radunovic è super-reattivo e con l’aiuto di Carboni evita il raddoppio emiliano.

Dieci minuti dopo Ladinetti cambia gioco per Nandez, El Leon centra benissimo da destra e Pavoletti in spaccata realizza il pari. Ma il Var segnala fuorigioco e Marchetti annulla.

Al minuto 68 secondo cambio per Mazzarri: fuori Gagliano, dentro Gaston Pereiro. Poi il mister manda in campo anche il 19enne Desogus, al posto di Kourfalidis.

Al 79esimo Harroui liscia da due passi un bel suggerimento dalla destra e Carboni allontana poi la minaccia.

In chiusura Mazzarri fa anche debuttare Cavuoti, che rileva Ladinetti.

Nei 4 di recupero ci prova Pereiro dalla distanza, su punizione, ma senza creare problemi alla porta di Pegolo.

È l’ultima occasione del match. Al triplice fischio passano il turno i padroni di casa.

(Unioneonline/l.f.)

