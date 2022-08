Il Cagliari Calcio ha ufficializzato la cessione al Pisa dei calciatori Matteo e Lisandru Tramoni.

I due fratelli corsi, arrivati in Sardegna dall’Ajaccio nell’estate 2020, si trasferiscono in Toscana a titolo definitivo.

Matteo, esterno classe 2000, ha esordito in prima squadra il 4 ottobre 2020 in trasferta contro l’Atalanta e ha collezionato 9 presenze in rossoblù.

Lisandru, attaccante classe 2003, si è aggregato alla Primavera dei sardi sempre nel 2020: ha collezionato 10 gol in 62 partite.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata