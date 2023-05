Chi non se la ricorda quella testata alzi la mano.

Di sicuro è la più famosa della storia, non solo del calcio mondiale.

La scena della testata che Zinedine Zidane rifilò a Marco Materazzi nella finale dei Mondiali 2006 Italia-Francia, riprodotta in terracotta dall'artigiano del presepe di San Gregorio Armeno Genny Di Virgilio, è stata acquistata dallo stesso ex difensore della nazionale e dell'Inter, in vacanza a Napoli per un giro turistico.

"Materazzi - come racconta Di Virgilio - si è trattenuto a lungo nel mio laboratorio facendo mille domande sull'arte del presepe ma quando gli ho fatto vedere la scena della testata, da me creata qualche tempo fa, è scoppiato in una fragorosa risata e l'ha voluta per forza acquistare, accettando come dono solo un corno portafortuna".

