Il centrocampista del Genoa Manolo Portanova accusato di aver stuprato assieme a tre amici una ragazza, dopo una festa a Siena.

Il giovane calciatore, 21 anni, figlio dell’ex difensore Daniele (Napoli e Siena, tra le altre), ex primavera della Juventus, 5 presenze in Serie A e varie convocazioni nella Nazionale under 20, sarebbe finito sotto indagine dopo la denuncia presentata dalla giovane che avrebbe subito la violenza.

Al momento solo uno dei giovani coinvolti ha ammesso la propria responsabilità, giustificandosi però con il fatto che la ragazza fosse “consenziente”.

Secondo quanto riferisce il Corriere, Portanova, finito ai domiciliari, e gli altri indagati coinvolti respingono ogni accusa e avrebbero già chiesto tramite i loro legali l’attenuazione della misura di custodia, istanza però rigettata dal pubblico ministero titolare del caso.

