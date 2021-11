Dopo Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo, il ct azzurro Mancini perde anche Ciro Immobile, che come i due romanisti non potrà essere impegnato nella sfida di venerdì contro la Svizzera e nemmeno nella successiva contro l’Irlanda del Nord, valide per la qualificazione al Mondiale in Qatar.

Il bomber della Lazio ha infatti lasciato Coverciano per il riacutizzarsi del problema al muscolo soleo della gamba sinistra, che già gli aveva dato fastidio nei giorni scorsi.

Senza il capocannoniere del campionato, Mancini deve dunque ripensare l’attacco. Probabile dunque l’impiego di Belotti come centravanti. Oppure all’attaccante del Sassuolo Scamacca, convocato proprio al posto di Immobile.

All'Italia servono almeno 4 punti per chiudere in testa al Gruppo C e accedere direttamente a

Qatar 2022.

