Spopola sul web la sfuriata contro Autostrade per l’Italia del ct della Nazionale Roberto Mancini, rimasto bloccato in auto a mezzanotte a causa di un cantiere autostradale in Liguria mentre rientrava a casa da Reggio Emilia, dopo l'ampio successo 5-0 dell'Italia contro la Lituania nella partita di qualificazione ai Mondiali 2022.

"Queste sono le autostrade italiane, arrivi a mezzanotte dalla A7 allo svincolo A26 e trovi l'autostrada chiusa senza un cartello che segnala la chiusura. Vergognatevi ma in tanti dovete vergognarvi", ha scritto il Commissario Tecnico su Instagram, pubblicando un video del cantiere.

Un filmato flash, di appena sette secondi, dove si intercetta chiaramente anche la voce del Mancio e il suo disappunto.

Non si è fatta attendere la replica della società.

Aspi ha chiarito che erano cantieri annunciati e segnalati, e ha invitato Mancini a visitarli di persona: "Dentro quelle gallerie lavorano ogni giorno e notte centinaia di uomini e donne che danno il massimo per rispettare i tempi di consegna - ha scritto Autostrade su Instagram -. Le andrebbe di venire a conoscerli? Saremmo infatti lieti di invitarla a fare un sopralluogo dentro questi cantieri. Troverà tanta passione e impegno, oltre che accesi tifosi suoi e della Nazionale che, invece che vergognarsi, la accoglieranno in modo affettuoso. Che ne pensa? La aspettiamo!"

La società ha fatto al ct anche i "complimenti per la splendida vittoria sulla Lituania e per il sogno Europeo della scorsa estate".

