Derby, passaggio del turno e ritorno al successo. Nella serata perfetta del “Nespoli”, festeggiata da 2500 spettatori, l’Olbia batte la Torres in rimonta 2-1 e strappa il pass per il secondo turno della Coppa Italia di Serie C, in programma dal 1° al 3 novembre.

Avversaria una tra Fiorenzuola e Lucchese, che ieri hanno dovuto sospendere la sfida del primo turno a causa del brutto incidente di gioco di cui è rimasto vittima un giocatore. Intanto, la squadra di Roberto Occhiuzzi si gode la vittoria nel primo derby della stagione. Un risultato, il successo, che mancava dalla prima giornata di campionato e che la storica rivalità con i sassaresi ha contribuito a propiziare. Autori, i bianchi, di una prova impeccabile, sul piano del gioco e del carattere.

Sotto dopo 10’, trafitti da Scappini dagli sviluppi di un calcio d’angolo, i galluresi sfoderano una pronta reazione pareggiando prima della mezz’ora con Sueva e ribaltando la sfida 5’ dopo con Zanchetta. Olbia avanti 2-1 all’intervallo, padrona della ripresa e infine vittoriosa: con la Torres se ne riparlerà il 23 ottobre, quando al “Vanni Sanna” andrà in scena il primo derby di campionato. Testa, allora, al Fiorenzuola, avversario domenica al “Nespoli” per la 7ª giornata di Serie C.

© Riproduzione riservata