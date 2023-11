A domanda diretta su quanto sia soddisfatto della classifica dell’Olbia dopo lo 0-0 con la Lucchese, Leandro Greco replica: «Ci mancano i 3 punti persi contro l’Ancona, ma i 15 punti che abbiamo sono un bottino importante: dobbiamo essere tutti contenti».

Quanto al pareggio colto contro i toscani al “Nespoli”, in occasione della 12ª giornata di Serie C, l’allenatore dei bianchi spiega: «Abbiamo creato i presupposti per vincere la partita, ma quando non riesci a portarla a casa è importante non perderla».

Anche perché quella con la Lucchese era la quinta partita in due settimane per i galluresi, che grazie al pareggio colto domenica, terzo in campionato (e quarto clean sheet), restano in quota playoff. Vero è che la classifica del Girone B è cortissima, e con i playout a una manciata di punti scivolare verso la zona calda è un attimo: per questo servirà un risultato importante domenica prossima in casa della Recanatese, appuntamento per il quale l’Olbia inizierà a prepararsi da domani.

Intanto, l’infermeria inizia a svuotarsi: dopo Dessena, tornato a disposizione a pieno regime, il centrocampo dei bianchi ritrova Zanchetta, che contro la Lucchese ha maturato i primi minuti dopo l’infortunio subentrando a metà ripresa al 18enne Mameli, al debutto da titolare. Buona la prova del mediano di Galtellì, cresciuto tra l’Olbia e le giovanili del Cagliari, dove ha trascorso le ultime tre annate prima di tornare a vestire la maglia bianca.

