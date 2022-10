Sulle ali dell’entusiasmo per il ritrovato successo, in Coppa Italia, nel derby con la Torres, l’Olbia affronta domenica al “Nespoli” (ore 14.30) il Fiorenzuola in occasione della 7ª giornata di Serie C.

Conscia che può tornare a vincere anche in campionato. “La squadra sta assimilando i concetti e dà la sensazione di essere sempre più consapevole”, conferma l’allenatore dei bianchi Roberto Occhiuzzi alla vigila della sfida con gli emiliani, terzi in classifica nel girone B e reduci dal roboante 5-0 alla “big” Reggiana.

“Veniamo da due pareggi, stiamo dando continuità ai risultati ma è evidente che le vittorie hanno un sapore e un peso diverso”, dice, poi, il tecnico, ex del match. “In questi giorni ho visto un gruppo concentrato, che ha i piedi per terra e vuole vincere. Il Fiorenzuola è molto forte nella costruzione del gioco e ha individualità importanti: dobbiamo essere bravi a limitare il loro gioco e pensare al nostro e a fargli male”.

Tornano a disposizione Minala e Nanni, già in panchina contro la Torres. “Ha smaltito la sciatalgia ed è rientrato in gruppo, spero di fargli riassaporare il campo”, dice dell’attaccante sanmarinese Occhiuzzi. “La formazione la sceglierò domani mattina insieme allo staff tecnico. Dopo la vittoria nel derby vogliamo dare tante altre soddisfazioni al nostro pubblico: quello che abbiamo visto mercoledì – conclude l’allenatore dei galluresi – è stato fantastico, vorremmo che il Nespoli fosse sempre così, affollato e festante, e riusciremo a far capire ai tifosi che la loro passione è la stessa di ogni singolo giocatore, che lotta in campo e suda la maglia bianca”.

