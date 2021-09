La Viterbese è un avversario ferito da una partenza avara di punti, l’Olbia una squadra che deve dimenticare la sconfitta "regalata" all’Ancona Matelica con una prova vincente e convincente.

Ma domani al "Nespoli" (ore 17.30), nella sfida della 3ª giornata del campionato di Serie C, mancheranno Ragatzu, La Rosa e Palesi per squalifica, oltre a Belloni e Simone Pinna per questioni fisiche. Defezioni che non aiutano, anche se Max Canzi non si fa prendere dallo sconforto. "Uno con le qualità di Ragatzu non si regala a nessuno, ma ci sono giocatori che hanno fatto panchina finora che meritano di avere spazio", ha spiegato l’allenatore dell’Olbia oggi, a proposito del reparto avanzato, presentando il match.

"La Viterbese arriverà in Gallura con una grande voglia di rivalsa, ma se partiamo bene potremmo metterli in difficoltà: spero che il nostro pubblico risponda con forza domani", ha aggiunto Canzi. "Abbiamo analizzato gli errori commessi contro l’Ancona Matelica domenica scorsa, ma al di là degli episodi – conclude il tecnico dei bianchi – il dato di fatto è che prendiamo troppi gol: dobbiamo migliorare sotto questo punto di vista e nella gestione della frustrazione, che ci impedisce di tirar fuori tutto il nostro potenziale".

