Domani al “Nespoli” contro l’Aquila Montevarchi inizia per l’Olbia un altro campionato. Un torneo in cui la squadra di Roberto Occhiuzzi dovrà ottenere i risultati che sono mancati nella prima parte della stagione, ovvero le vittorie.

Perché per conquistare la salvezza diretta i bianchi dovranno fare molto più dei 15 punti conquistati nelle prime 20 giornate di Serie C. Forti anche dei nuovi acquisti Sperotto, Arboleda e Sposito e di quelli che arriveranno, dal momento che dopo la partenza di Minala ci sarà bisogno di un altro innesto a centrocampo.

«C'è qualche volto nuovo, ma più che di una nuova Olbia parlerei di un nuovo inizio per la squadra», spiega Occhiuzzi. «Grazie all'identità che abbiamo trovato dovremo arrivare a ottenere i risultati che sinora ci sono mancati». La sfida col Montevarchi, a +2 in classifica, offre subito la possibilità di migliorare la propria posizione. «Siamo ultimi e per tirarci fuori da questa situazione dobbiamo passare dalle prestazioni e dai risultati», sottolinea il tecnico dei bianchi.

«Non abbiamo passato un buon Natale. La gara di Pontedera ci ha lasciato l'amaro in bocca: l'avevamo messa sul piano giusto, ma negli ultimi 15' siamo passati dal possibile 5-3 per noi, sfiorato più volte, a perdere 5-4», aggiunge l’allenatore dell’Olbia. «Siamo riusciti però a staccare la spina e a ricaricarci mentalmente per riprendere ancora più arrabbiati e determinati».

Assenti Bellodi per squalifica e Boganini per infortunio. Squadre in campo alle 14.30: arbitra Francesco Burlando di Genova.

