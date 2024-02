Stagione finita per Schiavone. E, forse, anche per Zanchetta. Mentre Boganini ha ripreso ad allenarsi dopo l’infortunio che l’ha tenuto lontano dal campo per 6 mesi.

L’Olbia, che è tornata al lavoro dopo la trasferta con sconfitta di Pineto in vista della gara casalinga col Gubbio, deve fare i conti con pesanti assenze. Che non sono solo quelle degli infortunati: domenica, contro il Gubbio, mancherà pure Bellodi per squalifica.

La differenza è che il difensore scuola Milan tornerà a disposizione dell’allenatore Marco Gaburro al turno successivo, mentre Schiavone no: uscito domenica nella ripresa del match col Pineto, il centrocampista ex Salernitana attende l’esito degli esami ai quali si è sottoposto, ma si sospetta la rottura del tendine rotuleo. Problemi muscolari, invece, per Zanchetta: se ne saprà di più, per entrambi, nelle prossime ore.

Intanto, Boganini ha ripreso a correre sul campo di allenamento dopo il lungo stop per infortunio e operazione a seguire, e oggi al Geovillage i bianchi affronteranno la Nuorese, capolista del Girone B di Promozione, in un allenamento congiunto buono a testarsi a pochi giorni dalla sfida col Gubbio.

A undici giornate dalla fine del campionato di Serie C, con 21 punti e il penultimo posto in classifica, a -9 dalla salvezza diretta l’Olbia ha il bisogno disperato di vincere. A maggior ragione al “Nespoli”, dove andranno in scena 6 delle ultime 11 gare della stagione regolare.

