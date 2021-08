Debutto vincente e gara al cardiopalma per l’Olbia, che stasera al "Nespoli" ha battuto la Pistoiese 3-2 al termine del match valido per la 1ª giornata del campionato di Serie C.

In vantaggio con Emerson dopo 13', direttamente da calcio d’angolo, la squadra di Max Canzi si fa riacciuffare al 7' della ripresa su rigore dall’ex Arzachena Vano (fallo di Brignani su Pinzauti). Tempo 5', però, ancora Emerson, stavolta su punizione, fredda il portiere ospite, ma al 17', con Pinzauti dagli sviluppi di un corner, la formazione toscana riporta il risultato in parità.

Finché, a 20' dalla fine, Biancu si procura un rigore che Ragatzu trasforma nel 3-2 e nel primo successo dei galluresi. Niente di meglio per salutare il pubblico olbiese, tornato allo stadio dopo quasi un anno di assenza a causa della pandemia del Covid-19.

