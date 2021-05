Con un gol per tempo, il Grosseto batte l’Olbia 2-0 e si qualifica per i playoff. La trasferta toscana della 38ª giornata di Serie C frutta alla squadra di Max Canzi una sconfitta (l’undicesima stagionale) indolore, data la salvezza acquisita da tempo a quota 47 punti.

Ma resta il rammarico per non aver agganciato, dopo una risalita inarrestabile, la zona promozione, traguardo per contro festeggiato stasera allo stadio "Zecchini" dall’avversario. Undici titolare gallurese ritoccato rispetto alle precedenti uscite, con Van der Want in porta al posto di Tornaghi e Cocco e Gagliano in attacco in sostituzione di Ragatzu e Udoh. Rete subita al 15', a firma Moscati, e gara in salita per l’Olbia, che vuole comunque chiudere in bellezza un’annata straordinaria.

Certo, il Grosseto ha un obiettivo più consistente, ovvero i playoff, così, archiviato il primo tempo in vantaggio, nella ripresa raddoppia con Galligani (31'). Primi minuti tra i professionisti per il portierino di proprietà del Cagliari Cabras, subentrato a Van der Want, e tutti a casa, al triplice fischio, pensando ognuno al proprio futuro. I toscani ai playoff, l’Olbia a una nuova entusiasmante stagione tutta da programmare.

© Riproduzione riservata