Un unico assente, lo squalificato Obert, e un paio di dubbi. Alla vigilia di Cagliari-Bari, Fabio Liverani non regala certezze.

“A sinistra si giocano il posto Barreca e Carboni. Barreca sta meglio, ma non ha ancora i 90 minuti. Devo decidere se iniziare con lui o se farlo entrare a gara in corso. Ma ho anche qualche altro dubbio e mi prendo il tempo per decidere”. Anche perché l’avversario non può essere sottovalutato: “È una squadra che non ha mai perso, organizzata, che ha lo stesso allenatore da due anni e quindi rodata”.

Dopo il Bari la sosta: “Ma non dobbiamo farci condizionare. Poi, certo, lavorare per quindici giorni dopo una vittoria è diverso, ma servono concentrazione e voglia di vincere, senza sbagliare nulla e facendo attenzione soprattutto quando abbiamo possesso palla”.

In chiusura, una scialuppa per Pereiro: “Dubbi di formazione solo di natura tecnico-tattica, stanno tutti bene. Anche Gaston che, come tutti, avrà altre occasioni e dovrà esser bravo a mettermi in difficoltà. Chi è titolare deve lottare per mantenere il posto, perché chi è dietro spinge”.

