"Tolti i primi minuti in cui eravamo impauriti, la squadra si è sciolta e ha avuto le occasioni per andare in vantaggio. Nella ripresa abbiamo giocato meglio, poi abbiamo subito gol su un nostro errore che ci ha complicato tutto soprattutto a livello mentale. La squadra ha reagito e i cambi sono stati determinanti".

Commenta così, mister Fabio Liverani, il pari del Cagliari contro il Pisa, 1-1 alla Unipol Domus.

“Non sono soddisfatto di questa classifica – ammette il tecnico -, il nostro gioco a sprazzi mi piace, anche se non abbiamo mai subito realmente nessuna squadra per grandi porzioni di gara. A parte Genova, dove ci siamo difesi per larghi tratti, spesso abbiamo peccato di precisione e commesso errori individuali decisivi. Questo significa che dipende solo da noi, dobbiamo lavorare e dare una svolta”.

"La mancanza della vittoria – ha proseguito il tecnico – ci pesa molto, però obiettivamente qualsiasi altra squadra andando sotto in un momento del genere si sarebbe abbattuta. Invece noi non abbiamo mai mollato, abbiamo delle difficoltà ma la reazione dimostra voglia e quanto i ragazzi ci tengono. Abbiamo due settimane per recuperare degli infortunati e prepararci per tornare in campo dopo la sosta".

"Gli errori sono nostri e non sono causati da altri, questo è un rammarico ma deve anche convincerci che possiamo crescere. Oggi – conclude Liverani – non siamo contenti, non possiamo esserlo. Ma io credo che sia necessario solo sbloccarci per migliorare la situazione. L'ambiente ci supporta sempre, la delusione è normale, forte, e i fischi fanno parte di questo lavoro, ma i tifosi non hanno mai smesso di trascinarci durante le partite e nel quotidiano".

(Unioneonline/l.f.)

