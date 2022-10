Stefano Capozucca non è più il direttore sportivo del Cagliari.

La notizia circolava ormai da questa mattina e in serata è stata ufficializzata con uno stringato comunicato: “Il Cagliari Calcio comunica di avere sollevato Stefano Capozucca dal ruolo di Direttore Sportivo della prima squadra. Il Club ringrazia il Direttore Capozucca per quanto fatto nel corso degli anni vissuti in Sardegna, augurandogli il meglio per il futuro professionale”.

Capozucca, già ds nel bienno 2015-2017 (promozione dalla B e salvezza nell'anno successivo), era tornato nel 2021, sostituendo Pierluigi Carta e contribuendo alla salvezza con Leonardo Semplici in panchina.

Ora il licenziamento, dopo la brutta sconfitta per 2-1 ad Ascoli. Sabato con la Reggina il tecnico Fabio Liverani sarà sotto esame.

Capozucca non ha voluto commentare la notizia.

