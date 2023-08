L’ex rossoblù e idolo del Nacional Waldemar Victorino è ricoverato in fin di vita dopo un tentato suicidio. La diagnosi dei medici è di morte cerebrale. Lo riporta la stampa spagnola. Ultimamente, come si apprende, stava vivendo un periodo di difficoltà economiche.

Il 71enne uruguaiano, che ha giocato (tra le tante) con Progreso, River Plate, Deportivo Cali ha indossato anche la maglia del Cagliari, nella stagione 1982-1983.

Diversi i messaggi di vicinanza a Victorino, tra cui anche quello dell'Associazione uruguaiana degli allenatori di calcio: «Speriamo con tutto il cuore che esca da questa situazione angosciante che sta scuotendo tutto il calcio uruguaiano».

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata