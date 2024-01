«Questo pareggio dà delle risultanze positive». Claudio Ranieri si prende il punto e la reazione da Lecce-Cagliari: «Abbiamo preso gol e sofferto sui calci piazzati, poi però abbiamo reagito e fatto una gran bella partita. Volevamo il risultato, i ragazzi si sono impegnati tanto e sono soddisfatto. Un punto che arriva pur con tante assenze e altri giocatori non al meglio. Stasera avevo la necessità di far capire ad alcuni giocatori dove si devono posizionare. Ma tranne la prestazione col Milan abbiamo fatto bene con l'Empoli, lottando, e anche oggi. Il campionato è duro per noi e le altre squadre: ci sarà da lottare e soffrire fino all'ultima giornata. Mi ripeto ogni volta, ma siamo gli ultimi arrivati in Serie A e ci vogliamo restare».

Con un ringraziamento: «Rappresentiamo tutta un'isola, i tifosi anche oggi ci hanno fatto sentire il loro calore e noi ci mettiamo tutto. Poi non sempre si può far bene, ma la prestazione c'è».

A secco. Petagna non è ancora riuscito a sbloccarsi, ma a Ranieri è piaciuto. «Ha fatto un lavoro sporco, riuscendo spesso ad avere la meglio su Baschirotto e Pongracic che sono molto fisici». Chi non ha giocato è Pavoletti: «Era al 100% per fare qualche minuto, però avendo pareggiato mi sono tenuto le carte in mano. Cambiare per cambiare non serve, bisogna farlo quando c'è la necessità di fare qualcosa di diverso. Quando ho visto Makoumbou e Oristanio che non ce la facevano più li ho sostituiti». Per il Bologna previsti dei rientri: «Abbiamo giocatori con la febbre che non erano disponibili, altrimenti c'eravamo quasi tutti».

