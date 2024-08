Il Cagliari esce con uno 0-0 dalla prima giornata di Serie A contro la Roma. Nei rossoblù spiccano le prove di Augello, Marin e Scuffet.

Scuffet 7

Le due parate decisive su Soulé e Pellegrini a inizio ripresa cancellano il rischio di autogol nel primo tempo. Salva anche su Dovbyk nel finale.

Zappa 6

Non sempre ordinatissimo, ma regge l'urto con l'attacco giallorosso. A volte anche ricorrendo a lanciare il pallone lontano per evitare pericoli.

Wieteska 6,5

Contrasta quanto può Dovbyk sull'occasione della traversa, per il resto lo tiene a bada.

Luperto 6,5

Si fa notare per alcune chiusure difensive di spessore.

Azzi 6,5

Copre e spinge sulla fascia destra, il ruolo dove si sta imponendo in attesa di Zortea. Spende il giallo al 92' per evitare che Baldanzi vada in contropiede.

Deiola 6,5

Corre più di tutti, magari non sempre preciso ma dà tutto per la squadra. E tenta anche alcune giocate di tacco.

Prati 6

Non si fa notare come con la Carrarese dove aveva segnato, ma limita gli errori.

(dal 27' st Adopo 6)

Marin 7

Altra conferma rispetto alla Carrarese: è tornato per essere protagonista di questo Cagliari. È dovunque e sfiora il gol nel finale con un gran destro che Svilar manda sulla traversa.

Augello 7

Prestazione super in particolare in fase difensiva, dove dà una grande mano a contenere le avanzate giallorosse. E non disdegna le discese in avanti.

Luvumbo 6

Comincia con un'occasione sprecata, ma era fuorigioco. Poi si accende solo a tratti.

(dal 26' st Pavoletti 6)

Piccoli 6,5

Lotta con chiunque passi dalle sue parti e fa valere il fisico, sfortunato in chiusura di primo tempo quando va a un passo dall'1-0.

(dal 41' st Lapadula SV)

Nicola 7

Un Cagliari aggressivo, voglioso e attento, che lotta su ogni pallone fino al 94' e a conti fatti crea più della Roma. Esordio in campionato con tante note positive.

© Riproduzione riservata