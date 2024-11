C’è Zito Luvumbo nel Cagliari che affronta la Lazio all’Olimpico stasera alle 20.45 per l’undicesima giornata di Serie A. Reduce da un inizio di stagione non certo esaltante, ancora a zero gol, l’angolano è la scelta come esterno alto a sinistra di Davide Nicola per la partita di stasera. Dietro di lui Tommaso Augello, resta quindi fuori Adam Obert.

Nel 4-2-3-1 dei rossoblù (oggi in maglia nera) torna Yerry Mina in difesa al posto di José Luis Palomino. La coppia centrale di centrocampo è di nuovo Adopo-Makoumbou, con il congolese che ha scontato la squalifica per l’espulsione di dieci giorni fa a Udine. Sulla trequarti Gianluca Gaetano vince il ballottaggio con Nicolas Viola.

Queste le formazioni ufficiali di Lazio-Cagliari (arbitra Giovanni Ayroldi): calcio d’inizio alle 20.45, live su unionesarda.it e radiocronaca in diretta dall'Olimpico su Radiolina con Lele Casini.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Luca Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Noslin; Castellanos.

In panchina: Mandas, Furlanetto, Gigot, Vecino, Dele-Bashiru, Pedro, Zaccagni, Tchaouna, Castrovilli, Marušić.

Allenatore: Marco Baroni.

Cagliari (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Adopo, Makoumbou; Zortea, Gaetano, Luvumbo; Piccoli.

In panchina: Ciocci, Sherri, Lapadula, Viola, Deiola, Prati, Marin, Jankto, Wieteska, Palomino, Pavoletti, Obert, Azzi, Kingstone, Felici.

Allenatore: Davide Nicola.

