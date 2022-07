Visite mediche a Roma per Gianluca Lapadula, l'attaccante italo-peruviano acquistato dal Cagliari per rinforzare l’attacco dopo la partenza di Joao Pedro, approdato in Turchia, al Fenerbahce.

Il giocatore ha già lasciato Benevento e potrebbe arrivare in Sardegna domani, per poi unirsi alla sua nuova squadra in vista della tournée tra Strasburgo e Leeds.

Per Lapadula – che ritrova mister Liverani dopo l’esperienza due anni fa con la maglia del Lecce – è pronto un contratto triennale.

