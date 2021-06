Magico Lanusei, ieri ha vinto a Sassari (3-2 alla Torres) e ha scavalcato il Muravera in classifica con 47 punti contro 46 della squadra del Sarrabus. Così questo Lanusei che da anni fa miracoli, sorretto da una società vera guidata dal presidente Arras, è ora la quarta squadra sarda dopo il Cagliari e l'Olbia. Roba da non crederci. Ma sino ad un certo punto visto che appena due anni fa la squadra ogliastrina è stata ad un passo dalla Serie D. Una squadra allestita negli ultimi anni con grandissima intelligenza da una società e da uno staff tecnico che non finisce mai di sorprendere.

Quest'anno, il Lanusei è partito per giocarsi solo la salvezza. Ora si ritrova al settimo posto ad un passo dai playoff per la C. Decisive le ultime due vittorie in altrettanti derby: 2-0 all'Arzachena; 3-2 alla Torres. Mister Alfonso Greco si è dimostrato un tecnico preparato, un profondo conoscitore del campionato, semplicemente vincente. Non solo ha portato la squadra ai 47 punti di oggi, ma ha messo su una formazione capace di giocare un ottimo calcio. Peccato per la pandemia che ha allontanato i tifosi dallo stadio, sarebbe stata una stagione davvero da raccontare, tra le più belle di questa favola chiamata Lanusei. Ma attenzione, mister Alfonso Greco (ex calciatore del Cagliari) ha lanciato e rilanciato diversi ragazzi in questa difficile Serie D. Ora i tifosi sperano che resti ancora in Ogliastra, diventato ormai un idolo fra i supporter.

