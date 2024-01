Una decisione che arriva come un fulmine a ciel sereno: José Mourinho non è più l’allenatore della Roma.

L’annuncio del club giallorosso arriva poco dopo le 9:30 in uno stringato comunicato pubblicato sul proprio sito, in cui si annuncia che il tecnico portoghese e i suoi collaboratori lasceranno il club «con effetto immediato».

«Ringraziamo José a nome di tutti noi all'AS Roma per la passione e per l'impegno profusi sin dal suo arrivo in giallorosso», hanno dichiarato Dan e Ryan Friedkin. «Conserveremo per sempre grandi ricordi della sua gestione, ma riteniamo che, nel migliore interesse del club, sia necessario un cambiamento immediato. Auguriamo a José e ai suoi collaboratori il meglio per il futuro».

Ora si tratta di capire chi sarà chiamato a guidare la squadra sino a fine stagione: il comunicato del club specifica che a breve verrà nominato il nuovo responsabile tecnico della prima squadra. Fra i nomi in “pole” quello di Daniele De Rossi: con l'ex capitano giallorosso sono in corso contatti e già in giornata potrebbe arrivare il nome del sostituto dello Special One.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata