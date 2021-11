"Lo sapevate che in Italia in diversi ristoranti non mettono i prezzi sul menu che danno alle donne? E se volessi pagare io? Sono indignata".

Sono le parole con cui, su Instagram, Agustina Gandolfo, moglie del calciatore dell’Inter Lautaro Martinez, ha denunciato il “sessismo” della tradizione secondo cui, nei locali più di lusso, alle donne viene consegnata una carta di pietanze o vini “anonima”, mentre quella con il dettaglio dei costi viene affidata ai loro accompagnatori.

Una presa di posizione che ha innescato ampie discussioni sui social, anche infuocate.

“La cosa peggiore che molti italiani giustificano questo fatto dicendo che succede solo nei ristoranti di un certo livello", aggiunge Agustina, che ha scoperto l’usanza uscendo a cena col marito per festeggiare il rinnovo del suo contratto con l’Inter fino al 2026. E la stessa Gandolfo si chiede e chiede ai suoi follower, polemicamente: “E quindi le donne non possono pagare se si tratta di una cena più costosa?".

(Unioneonline/l.f.)

