Più fortunata che brava la Torres ritorna al successo in trasferta dopo due mesi. Dopo avere rischiato più volte di finire sotto al 95’ un difensore dell’Ascoli regala una punizione banale che Brentan trasforma per l’assist sulla testa di Nanni che firma il 2-1.

Cronaca- Al 13’ passaggio a pallonetto di Mastinu per Guiebre che in area a sinistra converge e cade a contatto con Alagna. L’arbitro lo ammonisce per simulazione. Al 21’ miracolo di Zaccagno su Forte che raccoglie a centro area un traversone e in mezzo al traffico conclude potente. Al 37’ grande azione di Marsura sulla sinistra, entra in area ma allarga il diagonale.

La Torres la sblocca dopo l'intervallo: al 51’ da sinistra Guiebre si libera del difensore, crossa e sul secondo palo è appostato Zecca che incorna. L’Ascoli ci mette poco a pareggiare: al 58’ Marsura scambia a sinistra con un compagno e mette in mezzo dove il centravanti Forte incorna saltando sopra Guiebre.

Al 62’ su tiro di Forte o padroni di casa chiedono il rigore per un tocco di mano di Mercadante, l’arbitro fa proseguire. Rischia la Torres su azione di potenza di Forte che va via al difensore poi serve Marsura al centro che angola bene ma Zaccagno fa il miracolo. E sull’angolo Bando tenta la deviazione però manca la porta di un metro.

Si finisce con l'Ascoli in avanti che crea un paio di pericoli con il neo entrato Corazza al 78’ e all’86’ su contropiede. Sembra finita ma all'ultimo minuto di recupero l'incornata di Nanni per il successo.

© Riproduzione riservata