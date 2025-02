Primo dei due scontri diretti che possono decidere del primato e quindi della promozione diretta. In realtà domenica a Terni (ore 15) c'è in palio il secondo posto, ma chi vince diventa la rivale principale della capolista Virtus Entella. La Ternana ha un solo punto di vantaggio sulla Torres e quindi il pareggio serve pochissimo a entrambe.

Il tecnico Alfonso Greco preferisce evidenziare altri aspetti: «Questa è una sfida che siamo orgogliosi di giocare. Per battere la Ternana ci vuole un po' tutto, tutte le nostre caratteristiche con la voglia di vincere, non con la pressione di vincere, perché affrontiamo forse la squadra più forte a livello di qualità della rosa».

L'allenatore rossoblù non anticipa nulla sulla probabile formazione, se non che Scotto è rientrato in gruppo «ma deve ancora lavorare sulla condizione, mentre qualche giocatore è stato colpito da influenza». A oggi Mastinu preferito a Carboni, possibile il rientro di Varela in avanti, mentre il terzetto difensivo dovrebbe essere confermato con Idda, Antonelli e Mercadante.

