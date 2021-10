Eccola la squadra che aspettavano società e tifosi. Mezzora per carburare e poi si sblocca con Diakite, che nel secondo tempo raddoppia e spiana la strada verso un successo netto per 4-0 sul quotato Cassino, fino a questa domenica a punteggio pieno.

Vittoria che dà slancio ai rossoblù di Greco, che nelle prime due gare avevano ottenuto un solo punto e non avevano mai fatto gol. Oggi ne hanno realizzati addirittura quattro con le doppiette di Diakite e Scotto.

Al 13' Scotto spreca il contropiede due contro uno facendosi respingere dal difensore il passaggio a Diakite. Fa peggio Rossi che al quarto d'ora riceve palla in area, la lascia rimbalzare e propone un tiro telefonato per Della Pietra.

Gioco molto spezzettato dai falli. Sugli sviluppi di un'azione nata da angolo ospite, stoppa male in area Samuele Pinna, ma il tiro di Bernardini è fortunatamente debole.

Costruisce bene la Torres al 39' con Masala e Diakite che serve Scotto a sinistra in area, ma il tiro potente è leggermente alto. Il gol è nell'aria: Scotto da sinistra calibra quasi sul fondo opposto dove Samuele Pinna di testa mette in area piccola, irrompe Diakite e segna.

Subito dopo punizione del Cassino e segna Bernardini di testa, ma il guardalinee ha la bandierina alzata: rete annullata. Le proteste di Bernardini portano solo al quarto giallo per gli ospiti.

Il secondo tempo inizia con uno stupendo lancio di Scotto da sinistra per Diakite che entra in area prova a liberarsi del difensore e poi calcia alto.

Al 61' Turchet serve Scotto che da sinistra cerca la conclusione bassa a girare: vola il portiere per salvare. Al 73' su azione insistita della Torres palla che rimbalza in area, salta male un difensore che viene scavalcato, Diakite stoppa, si aggiusta la palla e raddoppia. Passano due minuti e l'ottimo Scotto viene atterrato appena dentro l'area: il capitano batte il rigore e trasforma spiazzando il portiere. Nel finale assist di Scotto per il neoentrato Kujabi che tira a colpo sicuro ma sulla linea salva un difensore. Insistono i rossoblù e di testa Scotto sottoporta concede il bis.

