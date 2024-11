Il Rimini pareggia al 90' con Parigi confermando il tabù di un campo dove la Torres non vince da 25 anni. Più che una beffa, quasi un suicidio dei rossoblù che nel secondo tempo hanno gestito male sia il vantaggio firmato da Diakite nel primo tempo, sia la superiorità numerica per la doppia ammonizione di Fiorini al 55'.

Un pareggio che consente alla capolista Pescara di allungare a +3 e con una partita da recuperare.

Davvero inspiegabile la metamorfosi in negativo dei rossoblù di Greco dopo aver disputato un ottimo primo tempo. Occasioni già al 2' con Mastinu e al 12' con Zecca, ma il portiere ha fatto buona guardia. Il vantaggio al 25' con Varela che intuisce il retropassaggio e serve Diakite a centro area per l'1-0.

Nel secondo tempo Rimini aggressivo e Cernigoi ha due occasioni per pareggiare in un quarto d'ora: su una alza leggermente troppo il pallonetto, sulla seconda è Zaccagnoa a respingere quasi sulla linea la conclusione ravvicinata. Al 55' seconda ammonizione e quindi espulsione di Fiorini. La Torres prima è frenetica, poi si accontenta del possesso palla ma produce pochissimo in avanti nonostante le forze fresche messe dal tecnico Greco.

Al 90' lancio che pesca in area Parigi con due difensori poco aggressivi, il neo entrato stoppa di petto e gira imparabilmente il diagonale del pareggio.

© Riproduzione riservata